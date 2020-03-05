Advertisements
Advertisements
Advertisements

قطع المياه عن بعض أحياء مدينة 6 أكتوبر لمدة 12 ساعة

الخميس 05/مارس/2020 - 12:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (الأحياء: ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، حي البشاير، و۲۰۹، و276، و۲۰۰۰ قطعة)، بجانب انخفاض ضغوط المياه بالمنطقة الصناعية، وذلك ابتداءً من الساعة 6 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 7/3/2020، ولمدة 12 ساعة، نظراً لتنفيذ أعمال ربط خط التغذية قطر 1000 مم المُغذى لتلك المناطق.


‎وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

تنميه انقطاع المياه عن 6 اكتوبر انقطاع المياه الاقتصاد اخبار الاقتصاد الان اخبار اقتصاد اليوم اخبار اقتد مصر اليوم

أخبار تهمك

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 3 ساعات

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 13 ساعة

الإمارات تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

صراع ثلاثي على ضم "شتيجن".. والحارس يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 10 ساعة

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعة

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز 6 أكتوبر: قطع المياه عن التوسعات الشرقية لمدة 18 ساعة لأعمال الصيانة

غدًا.. انقطاع المياه بمدينة بدر لمدة 8 ساعات

"الإسكان": قطع المياه بمدينة بدر من 10 مساء غدٍ السبت ولمدة 6 ساعات لأعمال الصيانة

قطع المياه عن "بدر" 5 ساعات يومياً لمدة أسبوع لإحلال شبكة المدينة

قطع المياه عن مدينة العاشر من رمضان 5 ساعات يومياً لمدة أسبوع

"الإسكان": قطع المياه ببعض المناطق بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر غدًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

11:08 ص

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status