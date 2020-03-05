Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصادرات والواردات": رفض 155 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات

الخميس 05/مارس/2020 - 05:16 م
Advertisements
الرقابة على الصادرات والواردات
الرقابة على الصادرات والواردات
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنها فحصت معمليا 11.708 آلاف رسالة صناعية وغذائية خلال يناير الماضي بإجمالي وزن مليونين و314 ألفا و599 طنا; حيث تم قبول 11.553 ألف رسالة بإجمالي وزن مليونين و312 ألفا و602 طن، وتم رفض 155 رسالة بإجمالي وزن 1.997 طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت الهيئة، اليوم الخميس، أن المعامل الصناعية فحصت 9.846 ألف رسالة صناعية، بإجمالي وزن 626.422 ألف طن، خلال شهر يناير الماضي; حيث تم قبول 9802 رسالة بإجمالي وزن 626.101 ألف طن.

وأشارت إلى أن أهم الأصناف المقبولة هي "الملابس - قطع غيار السيارات أدوات المائدة".. فيما تم رفض 44 رسالة بإجمالي وزن 321 طنا، وكانت أهم الأصناف المرفوضة "الشنط والمحافظ والأحذية - الفلاتر - أدوات كهربائية".

أما فيما يتعلق بالمعامل الغذائية، فقامت الهيئة بفحص 1.862 ألف رسالة غذائية بإجمالي وزن مليون و688 ألفا و177 طنا خلال نفس الفترة; حيث تم قبول 1.751 ألف رسالة بإجمالي وزن بلغ مليونا و686 ألفا و501 طن، وكانت أهم الأصناف المقبولة "حبوب، لحوم، أسماك، زيوت ودهون نباتية".

وتم رفض 111 رسالة بإجمالي وزن 1.676 ألف طن، وكانت أهم الأصناف المرفوضة "كبدة وكلاوى بقرية مجمدة، زيت خروع، إضافات أعلاف، أسماك ماكريل وسردين مجمدة، فستق مقشر، زيت نخيل مكرر، فلفل أسود، كابوريا مجمدة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رفض الرسالة الموانئ المصرية المعامل الصناعية الرقابة على الصادرات والواردات

أخبار تهمك

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 4 ساعات

عميد سابق بالمخابرات يكشف قصة تحول "عشماوي" من ضابط لإرهابي خطير

منذ أقل من ساعتين

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 7 ساعات

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رفض 1814 طن صناعات غذائية لعدم مطابقتها للمواصفات خلال يونيو الماضى

استعداداً لعيد الاضحى.. هيئة الرقابة على الصادرات تستقبل 95 ألف طن من اللحوم مجمدة

"الرقابة على الصادرات والواردات" ترفض 291 رسالة خلال أكتوبر الماضي

الرقابة على الصادرات تصدر 335.412 شهادة منشأ خلال 2018

"الرقابة على الصادرات" تكثف جهودها الرقابية للتأكد من جودة وسلامة الرسائل الغذائية المستوردة

الرقابة على الصادرات والواردات تستقبل 95.5 طن لحوم مبردة ومجمدة.. و 28.5 الف رؤوس ماشية حية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:56 م

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

03:51 م

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

03:32 م

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status