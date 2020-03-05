"الصادرات والواردات": رفض 155 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنها فحصت معمليا 11.708 آلاف رسالة صناعية وغذائية خلال يناير الماضي بإجمالي وزن مليونين و314 ألفا و599 طنا; حيث تم قبول 11.553 ألف رسالة بإجمالي وزن مليونين و312 ألفا و602 طن، وتم رفض 155 رسالة بإجمالي وزن 1.997 طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.





وأوضحت الهيئة، اليوم الخميس، أن المعامل الصناعية فحصت 9.846 ألف رسالة صناعية، بإجمالي وزن 626.422 ألف طن، خلال شهر يناير الماضي; حيث تم قبول 9802 رسالة بإجمالي وزن 626.101 ألف طن.





وأشارت إلى أن أهم الأصناف المقبولة هي "الملابس - قطع غيار السيارات أدوات المائدة".. فيما تم رفض 44 رسالة بإجمالي وزن 321 طنا، وكانت أهم الأصناف المرفوضة "الشنط والمحافظ والأحذية - الفلاتر - أدوات كهربائية".





أما فيما يتعلق بالمعامل الغذائية، فقامت الهيئة بفحص 1.862 ألف رسالة غذائية بإجمالي وزن مليون و688 ألفا و177 طنا خلال نفس الفترة; حيث تم قبول 1.751 ألف رسالة بإجمالي وزن بلغ مليونا و686 ألفا و501 طن، وكانت أهم الأصناف المقبولة "حبوب، لحوم، أسماك، زيوت ودهون نباتية".





وتم رفض 111 رسالة بإجمالي وزن 1.676 ألف طن، وكانت أهم الأصناف المرفوضة "كبدة وكلاوى بقرية مجمدة، زيت خروع، إضافات أعلاف، أسماك ماكريل وسردين مجمدة، فستق مقشر، زيت نخيل مكرر، فلفل أسود، كابوريا مجمدة".



