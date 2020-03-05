أوبك تقرر خفض إضافي للإنتاج النفطي

قال بيان صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الخميس، إن الاجتماع رقم 178 لممثلي الدول الأعضاء في أوبك المنعقد في فيينا أسفر عن توافق بين الأعضاء لإدخال خفض إضافي على اتفاق خفض مستويات الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يومياً.





ومن المقرر أن يسري هذا الخفض الإضافي حتى يوم 30 يونيو عام 2020، على أن تقوم دول أوبك بتقليص إمداداتها بواقع مليون برميل يومياً إضافي وأن تنفذ الدول الحلفاء من غير الأعضاء في المنظمة بخفض قدره 0.5 مليون برميل يومياً.





وأوضحت أوبك خلال البيان أن تفشي فيروس "كوفيد-19" ذو تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على النفط خلال عام 2020 وخاصةً خلال أول فصلين من العام.





وأوضحت المنظمة أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع حالياً أن يشهد نمواً بنحو 0.48 مليون برميل يومياً في العام الحالي بدلاً من تقديرات شهر ديسمبر 2019 والتي كانت تشير إلى نمو 1.1 مليون برميل يومياً.





وتابعت: "وعلاوة على ذلك، فإن الموقف غير المسبوق وديناميكيات الأسواق تعني أن المخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي".





ويأتي هذا الخفض الإضافي الذي من المفترض أن يبدأ بداية من الشهر المقبل بالإضافة إلى خفض تنفذه بالفعل المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، والتي تضم الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا وغيرها من الحلفاء غير الأعضاء حتى نهاية مارس الجاري والذي يصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً.





وتنفذ أوبك وأعضاء من خارجها اتفاقاً لخفض مستويات الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي، ينتهي صلاحيته بنهاية الشهر الجاري، كما أن السعودية تقدم خفضاً طوعياً قدره 400 ألف برميل يومياً.





ومن المقرر أن يصل مندوبين الدول غير الأعضاء في أوبك إلى العاصمة النمساوية غداً الجمعة لمناقشة الاتفاق وتأكيد إلتزامها بالخفض.





وبحلول الساعة 11:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، تحول سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم شهر مايو إلى الهبوط بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً مستوى 50.99 دولار للبرميل، بعد أن كان يشهد ارتفاعاً في وقت سابق من التعاملات.