Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإحصاء": 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر

الخميس 05/مارس/2020 - 02:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرتفعة من 1.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2018/2019، بزيادة نحو مليار دولار.

وأظهرت النشرة المعلوماتية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن التدفقات للداخل شهدت أيضا ارتفاعا مماثل خلال نفس الفترة من العام المالي، حيث بلغ إجمالي التدفق للداخل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2018/2019، كما بلغ صافي استثمارات الحافظة بالخارج نحو 123.2 مليون دولار.

وحقق إجمالي الاستثمارات غير المباشرة قفزة كبيرة بلغت 30 مليار دولار، وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي في وقت سابق، وهو ما اعتبره يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، مضيفا أن ثقة الدول والمؤسسات المالية الدولية في مصر أصبحت كبيرة بعد نجاحها في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وحافظت مصر على موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت تدفقات بلغت نحو 8.5 مليار دولار في 2019، في الوقت الذي زادت فيه تدفقات الاستثمار بنسبة 5% مقارنة بعام 2018، وفقا لأحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وبلغ صافي الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي مشتريات بلغ نحو 10.1 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من ذات العام والذي تزامن مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

التعبئة والاحصاء الاحصاء اخبار اقتصاد مصر اليومك اخبار اقتصاد اليوم

أخبار تهمك

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يحذر زيدان من الخطر الأكبر

منذ ساعة و نصف

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن تأثير كورونا على سعر الدولار

منذ حوالي 3 ساعات

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ أقل من ساعة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

شوبير يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

والد هالاند يفجر مفاجأة ويفتح الباب أمام انتقاله لريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"المركزى": 11 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات خلال 9 أشهر

4 بشائر خير من البنك المركزي للمصريين.. تعرف عليهم

٢٦٪ تراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال ٦ أشهر

إيرادات السياحة ودخل قناة السويس أبرز مؤشرات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من 2018/2019

"المركزي": انخفاض صافي الاستثمارات المباشرة في مصر بنسبة 22.8% خلال 9 لأشهر

"المركزي": 227.3 مليون دولار فائض ميزان المدفوعات خلال 3 أشهر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

02:05 م

برشلونة يتربص لريال مدريد

01:35 م

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

01:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status