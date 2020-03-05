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"النقد الدولي" ينفي احتمالية تكرار الأزمة المالية بسبب كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 10:04 ص
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بوابة الفجر
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن انتشار فيروس كورونا سيدفع النمو الاقتصادي العالمي للتراجع عن العام الماضي. مضيفة " أن النظام المالي العالمي في حالة جيدة ولا خطر لتكرار الأزمة العالمية.

وأوضحت "تم إعادة 60% من الإنتاج في الصين ونتوقع بلوغه 90% في الأسابيع المقبلة، إلا أن النمو الضعيف سيلقي أعباء على الدول النامية العام الحالي، والفترة الزمنية وفعالية الرد سيحددان مدى تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي".

جورجيفا أشارت إلى أن تفشي "كورونا" سيحتاج إلى آلية منسقة لمكافحته، وبالفعل تنسق البنوك المركزية مع بعضها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وحول التمويل قالت مديرة صندوق النقد "نعطي أولوية لتمويل الإجراءات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وتوجد 10 مليارات دولار للإقراض بفائدة صفر في المئة للدول الفقيرة.

وتوقع البنك الدولي أن يكون التمويل القصير الأجل حيويا أثناء الأزمة الحالية.
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