أبرز أخبار التوك شو السبت 10-8-2019

تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.وتابع: "ربما الأمطار تتساقط على جبل عرفات الآن أو في أي وقت خلال اليوم"، وأثناء حديثه عن فضل يوم عرفة انقطع البث فجأة عن الإعلامي أحمد موسى، بسبب الأحوال الجوية، وتم الانتقال بالصورة لنقل مشاعر تواجد الحجاج على جبل عرفات.أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول –صلى الله عليه وسلم-، ويشترط أن تُذبح عقب صلاة عيد الأضحى المبارك امتثالًا لقول الله سبحانه وتعالى "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ".وصل القاهره اليوم السبت وفد رسمي من قوى الحرية والتغيير في اطار الجهود التي تبذلها مصر لحل القضايا الخلافية بين الأشقاء في السودان.أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار.أوضحت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية حكم من فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد.تعد كسوة الكعبة، من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام، ويرتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها التي برع فيها أكبر فناني العالم الإسلامي، وتسابقوا لنيل هذا الشرف العظيم، حيث صنعت في مصر لعصور متعاقبة من التاريخ الإسلامي تصل لحوالي 8 قرون.قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض أن روب المحاماة الأسود ترجع أصوله إلى دولة فرنسا، مضيفا: "روب المحاماة له حكاية وقصة ومثيرة ترجع إلي الماضي".أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس يوم الأحد، والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.