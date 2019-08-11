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أبرز أخبار التوك شو السبت 10-8-2019

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:46 ص
أبرز أخبار التوك شو السبت 10-8-2019
أبرز أخبار التوك شو السبت
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رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - داليا الحسين- نعيم يوسف

تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

انقطاع البث عن أحمد موسى أثناء تغطية مناسك الحج من جبل عرفات
وتابع: "ربما الأمطار تتساقط على جبل عرفات الآن أو في أي وقت خلال اليوم"، وأثناء حديثه عن فضل يوم عرفة انقطع البث فجأة عن الإعلامي أحمد موسى، بسبب الأحوال الجوية، وتم الانتقال بالصورة لنقل مشاعر تواجد الحجاج على جبل عرفات.

أزهري يوضح شروط ومواصفات الأضحية وموعد ذبحها
أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول –صلى الله عليه وسلم-، ويشترط أن تُذبح عقب صلاة عيد الأضحى المبارك امتثالًا لقول الله سبحانه وتعالى "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ".

وصول وفد رسمي من قوى الحرية والتغيير إلى القاهرة
وصل القاهره اليوم السبت وفد رسمي من قوى الحرية والتغيير في اطار الجهود التي تبذلها مصر لحل القضايا الخلافية بين الأشقاء في السودان.

الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع ملك السعودية
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

البحوث الإسلامية توضح حكم من فاته الركعة الأولى في صلاة العيد
أوضحت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية حكم من فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد.

شاهد أين بدأت صناعة كسوة الكعبة (فيديو)
تعد كسوة الكعبة، من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام، ويرتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها التي برع فيها أكبر فناني العالم الإسلامي، وتسابقوا لنيل هذا الشرف العظيم، حيث صنعت في مصر لعصور متعاقبة من التاريخ الإسلامي تصل لحوالي 8 قرون.

قصته مثيرة.. "روب المحاماة" من أين جاءت الفكرة؟ (فيديو)
قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض أن روب المحاماة الأسود ترجع أصوله إلى دولة فرنسا، مضيفا: "روب المحاماة له حكاية وقصة ومثيرة ترجع إلي الماضي".

تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس يوم الأحد، والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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