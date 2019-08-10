ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البحوث الإسلامية توضح حكم من فاته الركعة الأولى في صلاة العيد

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:33 م
البحوث الإسلامية توضح حكم من فاته الركعة الأولى في صلاة العيد
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
أوضحت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية حكم من فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية، أن من فاته الركعة الأولى من صلاة العيد وأدرك الإمام في الركعة الثانية، فهي في حق المصلي الركعة الأولى وعليه بعد أن يسلم الإمام أن يأتى بالركعة الثانية ويكبر فيها خمس تكبيرات وذلك هو مذهب الجمهور فى صلاة المسبوق، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "متفق عليه. والله أعلم.
Advertisements
المزيد عن: عيد الأضحى ركعات البحوث الاسلامية الاسلام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
3
x
18:30
1
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
2
x
18:00
1
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي