تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى



وأوضح البيان، أنه يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة شديد الحراره علي جنوبا نهارًا لطيف ليلًا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد والرياح معتدلة.



وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فهى معتدلة عليهما، ويتراوح ارتفاع الموج عليهما إلى 2 متر.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى على عدد من المحافظات:



القاهرة 27 38 شبين الكوم 27 37 طنطا 24 36 دمنهور 25 34 الإسكندرية 21 32 بلطيم 21 31 مطروح 21 31 السلوم 23 33 سيوة 22 39 بورسعيد 25 32 دمياط 25 32 الزقازيق 23 38 الإسماعيلية 22 38 السويس 24 37 العريش 24 33 رفح 23 33 رأس سدر 26 38 نخل 17 37 نويبع 28 36 طابا 28 35 كاترين 17 30 الطور 27 38 شرم الشيخ 29 37 الغردقة 28 39 مرسى علم 28 36 الفيوم 25 38 بني سويف 26 38 المنيا 24 39 أسيوط 24 40 سوهاج 25 40 قنا 25 40 الأقصر 26 41 أسوان 27 42 أبوسمبل 26 40 الوادى الجديد 24 41 شلاتين 28 37 أبورماد 28 36 حلايب 30 35 رأس حدربة 29 34





أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس يوم الأحد، والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.