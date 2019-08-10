شاهد أين بدأت صناعة كسوة الكعبة (فيديو)
السبت 10/أغسطس/2019 - 07:40 م
داليا الحسين
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تعد كسوة الكعبة، من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام، ويرتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها التي برع فيها أكبر فناني العالم الإسلامي، وتسابقوا لنيل هذا الشرف العظيم، حيث صنعت في مصر لعصور متعاقبة من التاريخ الإسلامي تصل لحوالي 8 قرون.
ووفقا للتقرير الذي بثه عبر فضائية "سكاي نيوز"، أن عام 1924 مصر كانت تقوم بصناعة كسوة الكعبة، حيث كان يعمل عليها 10 فنانين، خلال عام كامل.
وتتكون كسوة الكعبة من قطعة من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات من القرآن من ماء الذهب، تكسى بها الكعبة ويتم تغييرها مرة في السنة وذلك خلال موسم الحج، صبيحة يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة.
من جانبه، قال الباحث في التراث الإسلامي حسام زايد إن هناك أقاويل تشير إلى أن مصر ارسلت كسوة الكعبة بداية من عهد ابو بكر الصديق، ولكن المؤكد أنه تم ارسالها من مصر إلى مكة في عهد عمر ابن الخطاب عن طريق عمرو ابن العاص.
ووفقا للتقرير الذي بثه عبر فضائية "سكاي نيوز"، أن عام 1924 مصر كانت تقوم بصناعة كسوة الكعبة، حيث كان يعمل عليها 10 فنانين، خلال عام كامل.
وتتكون كسوة الكعبة من قطعة من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات من القرآن من ماء الذهب، تكسى بها الكعبة ويتم تغييرها مرة في السنة وذلك خلال موسم الحج، صبيحة يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة.
من جانبه، قال الباحث في التراث الإسلامي حسام زايد إن هناك أقاويل تشير إلى أن مصر ارسلت كسوة الكعبة بداية من عهد ابو بكر الصديق، ولكن المؤكد أنه تم ارسالها من مصر إلى مكة في عهد عمر ابن الخطاب عن طريق عمرو ابن العاص.
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