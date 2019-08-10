أزهري يوضح شروط ومواصفات الأضحية وموعد ذبحها

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أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول –صلى الله عليه وسلم-، ويشترط أن تُذبح عقب صلاة عيد الأضحى المبارك امتثالًا لقول الله سبحانه وتعالى "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ".



وشدد "رضا"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، على أن من يذبح الأضحية قبل الصلاة، لن تُحسب أضحية وإنما تكون صدقة، مشيرًا إلى أن من شروط الأضحية أن تكون لحمًا طيبًا وبعض الفقهاء يشترط أن تكون الأضحية أكبر من عامين.



وأوضح، أن صك الأضحية هو سنة حسنة وجائز ولا شيء فيه ولا ريبة، مشيرًا إلى أنه لا يشترط في الأضحية أن يكون المُضحي هو الذي يذبح، مؤكدًا أن الذبح في الشارع غير مستحب لما يترتب عليه من تلوث للبيئة.



ونوه، إلى أن من آداب الذبح أن لا يتم ذبح حيوان أمام أخر، وأن يتم إراحة الذبيحة وأن تكون شفرة الذبح حادة، وأن يتم الذبح بأماكن معدة تحت إشراف طبي خالص، وهو ما يوفره صك الأضحية، وأن تكون الأضحية بالنسبة للفقير 2 كيلو على الأقل حتى تهنأ به الأسرة في العيد.

