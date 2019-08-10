قصته مثيرة.. "روب المحاماة" من أين جاءت الفكرة؟ (فيديو)
السبت 10/أغسطس/2019 - 08:56 م
داليا الحسين
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قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض أن روب المحاماة الأسود ترجع أصوله الي دولة فرنسا، مضيفا: "روب المحاماة له حكاية وقصة ومثيرة ترجع إلي الماضي"
وأوضح "عطا الله"، خلال برنامجه "الافوكاتو"، المذاع علي "قناه القاهرة والناس2 ": " كان هناك قاضي فرنسي جالس في الشرفة ورأي جريمة قتل ورأى أيضا القاتل الذي نفذ تلك الجريمة، ولسوء حظ هذا القاضى أن هذه القضية قدمت له لينظر فيها، والقانون الفرنسي وقتها كان يمنع اي قاضي أن يدلي بأي معلومات في اي قضية ينظر فيها".
وأضاف أن فى هذه القضية قدم متهم أخر غير المتهم الذي رآه القاضي، وكانت كل الأدلة ضد هذا الشخص مما دفع القاضي لتوقيع العقوبة عليه، ثم من بعدها اعترف القاضي ليفاجئ بعدها هذا القاضي بوجود كل المحامين ترتدي الروب الأسود حزنا علي غياب العدالة، ومن بعدها أصبح الروب الأسود هو الزى الرسمي للمحاميين في قاعات المحاكم.
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