قصته مثيرة.. "روب المحاماة" من أين جاءت الفكرة؟ (فيديو)

قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض أن روب المحاماة الأسود ترجع أصوله الي دولة فرنسا، مضيفا: "روب المحاماة له حكاية وقصة ومثيرة ترجع إلي الماضي"





وأوضح "عطا الله"، خلال برنامجه "الافوكاتو"، المذاع علي "قناه القاهرة والناس2 ": " كان هناك قاضي فرنسي جالس في الشرفة ورأي جريمة قتل ورأى أيضا القاتل الذي نفذ تلك الجريمة، ولسوء حظ هذا القاضى أن هذه القضية قدمت له لينظر فيها، والقانون الفرنسي وقتها كان يمنع اي قاضي أن يدلي بأي معلومات في اي قضية ينظر فيها".



