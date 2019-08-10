ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قصته مثيرة.. "روب المحاماة" من أين جاءت الفكرة؟ (فيديو)

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:56 م
قصته مثيرة.. روب المحاماة من أين جاءت الفكرة؟ (فيديو)
أرشيفية
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض أن روب المحاماة الأسود ترجع أصوله الي دولة فرنسا، مضيفا: "روب المحاماة له حكاية وقصة ومثيرة ترجع إلي الماضي"

وأوضح "عطا الله"، خلال برنامجه "الافوكاتو"، المذاع علي "قناه القاهرة والناس2 ": " كان هناك قاضي فرنسي جالس في الشرفة ورأي جريمة قتل ورأى أيضا القاتل الذي نفذ تلك الجريمة، ولسوء حظ هذا القاضى أن هذه القضية قدمت له لينظر فيها، والقانون الفرنسي وقتها كان يمنع اي قاضي أن يدلي بأي معلومات في اي قضية ينظر فيها".

وأضاف أن فى هذه القضية قدم متهم أخر غير المتهم الذي رآه القاضي، وكانت كل الأدلة ضد هذا الشخص مما دفع القاضي لتوقيع العقوبة عليه، ثم من بعدها اعترف القاضي ليفاجئ بعدها هذا القاضي بوجود كل المحامين ترتدي الروب الأسود حزنا علي غياب العدالة، ومن بعدها أصبح الروب الأسود هو الزى الرسمي للمحاميين في قاعات المحاكم.

Advertisements
المزيد عن: قصة روب المحاماة روب المحاماة الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
3
x
18:30
1
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
2
x
18:00
1
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي