أبرز أخبار التوك شو الخميس 27-6-2019
الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:34 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الأرصاد" تتوقع طقس الجمعة.. رمال وأتربة بهذه المناطق (فيديو)
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد، بانخفاض 3 درجات عن اليوم، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة غدًا لـ 37 درجة، وتحسن أكثر في الأحوال الجوية السبت المقبل.
خالد الجندي: من يشك في أي نبي ونواياه "كافر" (فيديو)
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من يشك في أي نبي ونواياه كافر وخارج من الملة.
عكاشة: 30% من سكان العالم يعانون من مشاكل نفسية
وأضاف "عكاشة"، أنه بين كل 4 أشخاص شخص يعاني من مرض نفسي، وأن 30% من سكان العالم يعانون من مشاكل نفسية، وحوالي 2.5% منهم يذهب إلى طبيب، و5.% فقط يذهب إلى المستشفيات.
بكري: "صفقة القرن لن تمر.. وترامب تجاوز كل حدوده"
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية موقفها قوي وفاعل في صفقة، وأكدوا أنها لن تمر، وأن مصر أكدت أنها لن تقبل أي شيء لا تقبله السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يبيع دمه وبمقدراته ولو بمليارات العالم كله، معلقًا: "ترامب تجاوز كل الحدود، وهذه الصفقة لن تمر".
داعية يطالب بتقصير وقت خطبة الجمعة: "5 دقائق كفاية" (فيديو)
انتقد عبد المعز، أن تصل مدة الخطبة إلى 35 دقيقة في بعض المساجد، منوها بأن مدة الخطبة يجب ألا يزيد عن 5 دقائق.
سفيرنا بطوكيو: أجواء احتفالية بـ السيسي في اليابان لمشاركته بقمة الـ20
وأضاف أن هناك أجواء احتفالية في اليابان بمشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين، حيث التقى الرئيس برئيس وزراء اليابان فور وصوله إلى اليابان، منوها بأن دول مجموعة العشرين ترغب في الاستفادة من تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي.
شريف مدكور: "أنا أكثر شخص تعرض للتنمر في مصر والوطن العربي"
وتابع "مدكور"، أنه من أكثر الشخصيات في مصر والوطن العربي التي تعرضت للتنمر، معقبًا: "في شريحة كبيرة من المجتمع كانت وما زالت تتنمر علي، وهذا بسبب اختلافي معهم في فكري الديني والسياسي وطريقتي".
"الأرصاد" تعلن حالة الجو غدا الجمعة ودرجات الحرارة
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة الطقس يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الأرصاد" تتوقع طقس الجمعة.. رمال وأتربة بهذه المناطق (فيديو)
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد، بانخفاض 3 درجات عن اليوم، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة غدًا لـ 37 درجة، وتحسن أكثر في الأحوال الجوية السبت المقبل.
خالد الجندي: من يشك في أي نبي ونواياه "كافر" (فيديو)
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من يشك في أي نبي ونواياه كافر وخارج من الملة.
عكاشة: 30% من سكان العالم يعانون من مشاكل نفسية
وأضاف "عكاشة"، أنه بين كل 4 أشخاص شخص يعاني من مرض نفسي، وأن 30% من سكان العالم يعانون من مشاكل نفسية، وحوالي 2.5% منهم يذهب إلى طبيب، و5.% فقط يذهب إلى المستشفيات.
بكري: "صفقة القرن لن تمر.. وترامب تجاوز كل حدوده"
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية موقفها قوي وفاعل في صفقة، وأكدوا أنها لن تمر، وأن مصر أكدت أنها لن تقبل أي شيء لا تقبله السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يبيع دمه وبمقدراته ولو بمليارات العالم كله، معلقًا: "ترامب تجاوز كل الحدود، وهذه الصفقة لن تمر".
داعية يطالب بتقصير وقت خطبة الجمعة: "5 دقائق كفاية" (فيديو)
انتقد عبد المعز، أن تصل مدة الخطبة إلى 35 دقيقة في بعض المساجد، منوها بأن مدة الخطبة يجب ألا يزيد عن 5 دقائق.
سفيرنا بطوكيو: أجواء احتفالية بـ السيسي في اليابان لمشاركته بقمة الـ20
وأضاف أن هناك أجواء احتفالية في اليابان بمشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين، حيث التقى الرئيس برئيس وزراء اليابان فور وصوله إلى اليابان، منوها بأن دول مجموعة العشرين ترغب في الاستفادة من تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي.
شريف مدكور: "أنا أكثر شخص تعرض للتنمر في مصر والوطن العربي"
وتابع "مدكور"، أنه من أكثر الشخصيات في مصر والوطن العربي التي تعرضت للتنمر، معقبًا: "في شريحة كبيرة من المجتمع كانت وما زالت تتنمر علي، وهذا بسبب اختلافي معهم في فكري الديني والسياسي وطريقتي".
"الأرصاد" تعلن حالة الجو غدا الجمعة ودرجات الحرارة
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة الطقس يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.
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