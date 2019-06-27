سفيرنا بطوكيو: أجواء احتفالية بـ السيسي في اليابان لمشاركته بقمة العشرين

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قال السفير أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، إن اليابان استعدت لاجتماعات قمة مجموعة العشرين منذ عام كامل، وجاءت دعوة مصر للمشاركة في القمة بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي.



وأشار "كامل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن اليابان حريصة للاستماع لوجهة النظر المصرية، وتدرك الدور المحوري لمصر في القارة الأفريقية، فضلا على أن مصر حريصة على نقل آمال وطموحات أبناء القارة الأفريقية من خلال مشاركتها في القمة.



وأضاف أن هناك أجواء احتفالية في اليابان بمشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين، حيث التقى الرئيس برئيس وزراء اليابان فور وصوله إلى اليابان، منوها بأن دول مجموعة العشرين ترغب في الاستفادة من تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي.

