"الأرصاد" تتوقع طقس الجمعة.. رمال وأتربة بهذه المناطق (فيديو)
الخميس 27/يونيو/2019 - 02:01 م
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد، بانخفاض 3 درجات عن اليوم، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة غدًا لـ 37 درجة، وتحسن أكثر في الأحوال الجوية السبت المقبل.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، أن هذا الانخفاض في درجات للحرارة يقابله نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، يؤثر على الرؤية في فترة الظهيرة.
وتابع، أن ارتفاع نسب الرطوبة هي الظاهرة الأكثر تأثيرًا على حالة الجو، ومستمرة معنا حتى نهاية الصيف.
Advertisements
المزيد عن: رياح حالة الطقس الأرصاد أخبار مصر
- عاجل| "مفيش عيد حب".. تفاصيل كواليس طقس الـ72 ساعة المقبلة في محافظات مصر
- انخفاض درجات الحرارة اليوم مع سقوط أمطار ونشاط للرياح والصغرى بالقاهرة 14
- الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والقاهرة 21
- الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض شديد في درجات الحرارة
- "الأرصاد": سقوط أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم (درجات الحرارة)
- "لا تخففوا الملابس".. "الأرصاد" تحذر من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم
- "الأرصاد" تُحذر من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة بهذه المناطق
- "الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة غدًا.. والعظمي بالقاهرة 27
- "الأرصاد" تُحذر: الطقس مائل للبرودة ليلًا.. وتساقط أمطار بهذه المناطق