"الأرصاد" تتوقع طقس الجمعة.. رمال وأتربة بهذه المناطق (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد، بانخفاض 3 درجات عن اليوم، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة غدًا لـ 37 درجة، وتحسن أكثر في الأحوال الجوية السبت المقبل.





وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الخميس، أن هذا الانخفاض في درجات للحرارة يقابله نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، يؤثر على الرؤية في فترة الظهيرة.



