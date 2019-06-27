داعية يطالب بتقصير وقت خطبة الجمعة: "5 دقائق كفاية" (فيديو)
الخميس 27/يونيو/2019 - 06:58 م
هدى عبدالرازق
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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إننا نحتاج إلى إعادة النظر في وقت خطبة الجمعة، حيث كان يصلي الرسول – صل الله عليه وسلم- صلاة الجمعة بصورتي الأعلى والغاشية.
وأشار "عبد المعز"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن الرسول كانت مدة الخطبة التي يقولها أقل من المدة التي يستغرقها في الصلاة بتلك السورتين.
وانتقد أن تصل مدة الخطبة إلى 35 دقيقة في بعض المساجد، منوها بأن مدة الخطبة يجب ألا يزيد عن 5 دقائق.
وأشار "عبد المعز"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن الرسول كانت مدة الخطبة التي يقولها أقل من المدة التي يستغرقها في الصلاة بتلك السورتين.
وانتقد أن تصل مدة الخطبة إلى 35 دقيقة في بعض المساجد، منوها بأن مدة الخطبة يجب ألا يزيد عن 5 دقائق.
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