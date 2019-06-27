عكاشة: 30% من سكان العالم يعانون من مشاكل نفسية

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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن الثورة التكنولوجية أدت إلى تفكك الشباب من الأسرة في كل دول العالم وليس في مصر فقط.



وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن البعض يتصور أن الإنسان سيصبح مثل الإنسان الآلي وعوطفه ستنتهي بعد 30 عامًا.



وأوضح أنه بين كل 4 أشخاص شخص يعاني من مرض نفسي، وأن 30% من سكان العالم يعانون من مشاكل نفسية، وحوالي 2.5% منهم يذهب إلى طبيب، و5.% فقط يذهب إلى المستشفيات.

