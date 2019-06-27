خالد الجندي: من يشك في أي نبي ونواياه "كافر" (فيديو)
الخميس 27/يونيو/2019 - 05:29 م
رقية جمال
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من يشك في أي نبي ونواياه كافر وخارج من الملة.
وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه لا يصح أن نشك في سيدنا يوسف عليه السلام أنه كان ينوي الزنا.
وتابع، أن القرآن الكريم يترك بعض الألفاظ لتمحص عن قلب الإنسان، والتعرف على ما إذا كان هذا الإنسان يحسن الظن ويعي قيمة الأنبياء ومكانتهم عند الله أم لا، مثل قول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا سويف: " وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا".
وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه لا يصح أن نشك في سيدنا يوسف عليه السلام أنه كان ينوي الزنا.
وتابع، أن القرآن الكريم يترك بعض الألفاظ لتمحص عن قلب الإنسان، والتعرف على ما إذا كان هذا الإنسان يحسن الظن ويعي قيمة الأنبياء ومكانتهم عند الله أم لا، مثل قول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا سويف: " وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا".
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