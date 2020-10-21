السيسي يطير لليونان.. وتحذير من عاصفة التنين.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.

اليوم.. السيسي يطير إلى اليونان للمشاركة في قمة ثلاثية

فرنسا: محاكمة 7 متهمين في قضية قتل مدرس التاريخ

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

"الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

"العناني" يعلن تفاصيل مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية

بدء تشغيل أول "أتوبيس" صديق للبيئة لخدمة الزائرين بمنطقة الأهرامات

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

يسافر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى اليونان، للمشاركة في الجولة الثامنة من القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن 7 متهمين سيمثلون أمام قاضي مكافحة الإرهاب في قضية قتل مدرس التاريخ، صمويل باتي، الذي قتل في أحد شوارع باريس الأسبوع الماضي.قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن مصر معرضة هذا العام لكمية أمطار كثيرة، وعواصف شديدة مثل طقس 2019 وطقس شهر مارس ومعرضة أيضا لعاصفة التنين.أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى اليوم.قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية يضمن رفاهية الزائر.شهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقه المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة وبحضور ٥٠ سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية والعربية والأفريقية بالقاهرة، بدء التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة في منطقة الأهرامات.استعاد النادي الزمالك جهود اثنين من اللاعبين المصابين قبل المواجهة المرتقبة ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل على إستاد القاهرة الدولي.