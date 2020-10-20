بدء تشغيل أول أتوبيس صديق للبيئة لخدمة الزائرين بمنطقة الأهرامات

شهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقه المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة وبحضور ٥٠ سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية والعربية والأفريقية بالقاهرة، بدء التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة في منطقة الأهرامات.





يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للأثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية لتقديم و تشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بمنطقة الأهرامات.





وبدأ التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة في مسار منطقة الزيارة من خلال ستة محطات رئيسية لتبدأ من محطة مركز الزوار مروراً بمحطة بانوراما واحد ثم محطة منقرع ومحطة خوفو ثم محطة خفرع لتنتهي عند محطة ابو الهول قبل العودة لمركز الزوار.



