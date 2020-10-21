"العناني" يعلن تفاصيل مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية يضمن رفاهية الزائر.





جاء ذلك خلال كلمة العناني في حفل افتتاح أول مطعم بمنطقة الأهرامات وتشغيل أول "أتوبيس" صديق للبيئة بالمنطقة.





وأوضح العناني، أن المشروع يضمن توفير وسائل الانتقال داخل المنطقة الأثرية من أتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء وطاقة صديقة للبيئة، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة وذاتية التنظيف، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.



