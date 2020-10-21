مركز تغير المناخ: معرضون لعاصفة التنين وعواصف ترابية حادة هذا العام (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن مصر معرضة هذا العام لكمية أمطار كثيرة، وعواصف شديدة مثل طقس 2019 وطقس شهر مارس ومعرضة أيضا لعاصفة التنين.

وأضاف "فهيم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن عاصفة التنين معرضة للتكرار بسبب التقلبات المناخية، ومعرضون لعواصف ترابية حادة في شهري فبراير وأغسطس، وسيكون لها تأثير كبير على الزراعات وعلى مرضى الربو والجهاز التنفسي.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى أن هذا الوقت من العام "شهر أكتوبر" مهم جدًا للزراعة في مصر.

حالة الطقس
إلى ذلك، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"،وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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