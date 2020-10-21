اليوم.. السيسي يطير إلى اليونان للمشاركة في قمة ثلاثية

يسافر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى اليونان، للمشاركة في الجولة الثامنة من القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.



ومن المقرر أن يعقد السيسي عددا من اللقاءات مع المسؤولين في البلدين، وعلى رأسها لقاء مع "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة تأتي في سياق تعميق العلاقات بين البلدان الثلاث، ودعمها، في ظل التحديات التي تواجه تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.