نشرة حوادث "الفجر".. عاطل يقتل جاره بالساطور في 15 مايو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:25 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

شهدت منطقة 15 مايو جريمة بشعة حيث أقدم عاطل على قتل جارة طعنا بساطور بسبب خلافات بينهم.

كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة حول اتهام ضابط شرطة متقاعد بحرق والدته، من قِبل جيرانه، إذ تبين أنه يدعي "تامر.م"، ثلاثيني العمر، متقاعد عن العمل منذ عدة سنوات، ومتزوج ويقيم رفقة والدته بالشقة محل الواقعة، بعد وفاة شقيقه، وخلال الفترة الأخيرة تركت على إثرها الزوجة المنزل وتوجهت إلى مسكن أسرتها، لوجود خلافات بينهما.

أقام مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أمس بالنادي النهري بالعجوزة، حفلا لتكريم القضاة وأعضاء النيابة العامة حفظة القرآن الكريم وزوجاتهم وأبنائهم وتكريم أبناء القضاة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية كما تم تكريم القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين في مسابقة الأبحاث القانونية.

رصدت أجهزة البحث الجنائى وقطاع الأمن العام بالدقهلية تواجد بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تتخذ من مزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية المواجد - دائرة مركز شرطة المنزلة مأوى لها، مكونة من 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة (4 منهم هاربين من تنفيذ أحكام جنايات ما بين 35 سنة و8 سنوات، فى قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وشروع فى قتل ومقاومة سلطات) يقومون بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين، متخذين من المزرعة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم أسلحة نارية مختلفة الأنواع.

قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتبارًا من يوم 1792020 ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.. حيث تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى.

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