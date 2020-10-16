عاطل يقتل جاره بالساطور في 15 مايو



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود متوفي بأحد الشوارع بمجاورة 32 وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب شهرته نيجر مقتول طعنا بالصدر بساطور وبإجراء التحريات دلت أن جارة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم والقى القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شهدت منطقة 15 مايو جريمة بشعة حيث أقدم عاطل على قتل جارة طعنا بساطور بسبب خلافات بينهم.