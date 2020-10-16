الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتبارًا من يوم 1792020 ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.. حيث تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https:moi.gov.eg) لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، والتى تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

هذا وقد لاقت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.

هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.
الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية
الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية
الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية
الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية
الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية
الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية
الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية
الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية

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