مصرع 6 عناصر إجرامية خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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رصدت أجهزة البحث الجنائى وقطاع الأمن العام بالدقهلية تواجد بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تتخذ من مزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية المواجد - دائرة مركز شرطة المنزلة مأوى لها، مكونة من 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة (4 منهم هاربين من تنفيذ أحكام جنايات ما بين 35 سنة و8 سنوات، فى قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وشروع فى قتل ومقاومة سلطات) يقومون بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين، متخذين من المزرعة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم أسلحة نارية مختلفة الأنواع.

وتم إستهداف البؤرة الإجرامية عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق وقطاع الأمن المركزى وأمن الدقهلية، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم بالمثل لإحكام السيطرة عليهم، أسفر التعامل عن مصرع 6 من عناصر البؤرة وضبط 3 عناصر أحدهم مصاب.

وعثر معهم على (5 بنادق آلية - بندقية خرطوش - طبنجة 9 مم - 4 فرد خرطوش - 520 طلقة آلية 7،62 × 39- 25 خزينة آلية - 20 كيلو جرام بانجو– 50 جرام هيروين –20 شريط تامول – 20 ألف جنيه - 14 هاتف محمول - 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتوالى النيابة العامة التحقيقات.
مصرع 6 عناصر إجرامية خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية (صور)
مصرع 6 عناصر إجرامية خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية (صور)
مصرع 6 عناصر إجرامية خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية (صور)
مصرع 6 عناصر إجرامية خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية (صور)
مصرع 6 عناصر إجرامية خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية (صور)
مصرع 6 عناصر إجرامية خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية (صور)
مصرع 6 عناصر إجرامية خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية (صور)
مصرع 6 عناصر إجرامية خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية (صور)
مصرع 6 عناصر إجرامية خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية (صور)
مصرع 6 عناصر إجرامية خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية (صور)

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