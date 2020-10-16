بحضور المفتي.. نادى القضاة يكرم حفظة القرآن الكريم وأسرهم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:23 م
أرشيفية
أرشيفية
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أقام مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أمس بالنادي النهري بالعجوزة، حفلا لتكريم القضاة وأعضاء النيابة العامة حفظة القرآن الكريم وزوجاتهم وأبنائهم وتكريم أبناء القضاة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية كما تم تكريم القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين في مسابقة الأبحاث القانونية.

ولقد شهد فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور شوقي علام أمس حفل التكريم وعبر فضيلته في كلمته عن قيمة رسالة القضاء السامية في إرساء دعائم العدل وثمن فضيلته على حرص السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وزوجاتهم وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم ومداومتهم على ذلك.

كما أشاد فضيلته باهتمام مجلس إدارة نادي القضاة بتكريم المتفوقين علميا والمشاركين في الأبحاث القانونية لما يرسخه ذلك من تقدير لقيمة العلم والتفوق والبحث ولما يمنحه ذلك من رسالة هامة للباحثين من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمتفوقين من أبنائهم على الاستمرار في التميز والبحث والتفوق.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر بأن الحفل بدءت فعالياته بكلمة من المستشار الجليل محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة رحب سيادته في بدايتها بفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية وتقديم جزيل الامتنان والتوقير لفضيلته لتلبيته الدعوة ليشهد مع قضاة مصر هذا الاحتفال الكريم.

كما عبر رئيس النادي عن تقدير قضاة مصر لدور فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية في التصدي لكافة صور الحداثة بتقديم الفتاوى الدينية التي تواجه هذه الوقائع الجديدة بطرح قيم الإسلام السمحة وتنوير المسلمين بأصول دينهم وتوضيح قيم الإسلام السمحة وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم كاشفةً عن أحكام الإسلام الحنيف في كل ما استجد على الحياة المعاصرة.

وعقب انتهاء فعاليات التكريم قدم المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الاستاذ الدكتور شوقي علام درع نادي قضاة مصر وشهادة شكر وتقدير لفضيلته للدور العظيم الذي يقوم به في هذه المرحلة الهامة التي يمر بها الوطن العربي والامة الاسلامية ومصرنا الغالية.

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