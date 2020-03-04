نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 4-3-2020





نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 4-3-2020 .









استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية التي اطلقها– اثناء الاحتفال بعيد العلم – في العام الماضى تحت شعار "نحو بناء مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر “والتيتعبر عن الايمان بأهمية المعرفة واحترامها له ، وأن الاهتمام بقيمة المعرفة سينعكس علىالاهتمام بالنمو الاقتصادى المستدام وتحسين مستويات المعيشة.









قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك مستعد لاتخاذ "إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف" لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.









قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية ، فرض التزام مالي على شركة رواد مصر للاستثمار السياحى قدرة 10 الالف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة .









أنهت البورصة المصرية،تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي تباين بأداء المؤشرات، بضغط من مبيعات الأجانب والعرب ، ليبقى الاداء السلبى مستمرا مع بعض الارتدادات التصحيحية المؤقتة مع غياب المحفزات و تفاقم أثر كورونا على الاسواق.









قال اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" أن الطلب العالمي على الشحن الجوي تراجع في يناير، بحساب كيلومترات طن الشحن بـ 3.3 % مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بينما زادت طاقة الشحن بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة 0.9% على أساس سنوي فييناير كانون الثاني 2020.



