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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 4-3-2020
الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:00 م
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الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 4-3-2020 .
استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية التي اطلقها– اثناء الاحتفال بعيد العلم – في العام الماضى تحت شعار "نحو بناء مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر “والتيتعبر عن الايمان بأهمية المعرفة واحترامها له ، وأن الاهتمام بقيمة المعرفة سينعكس علىالاهتمام بالنمو الاقتصادى المستدام وتحسين مستويات المعيشة.
قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك مستعد لاتخاذ "إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف" لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية ، فرض التزام مالي على شركة رواد مصر للاستثمار السياحى قدرة 10 الالف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة .
أنهت البورصة المصرية،تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي تباين بأداء المؤشرات، بضغط من مبيعات الأجانب والعرب ، ليبقى الاداء السلبى مستمرا مع بعض الارتدادات التصحيحية المؤقتة مع غياب المحفزات و تفاقم أثر كورونا على الاسواق.
قال اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" أن الطلب العالمي على الشحن الجوي تراجع في يناير، بحساب كيلومترات طن الشحن بـ 3.3 % مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بينما زادت طاقة الشحن بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة 0.9% على أساس سنوي فييناير كانون الثاني 2020.
أعلن البنك الدولي تخصيص 12 مليار دولار مبدئيا لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة.
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة في دورته السادسة والعشرين والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى برعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشرف علي التنظيم المجلس القومي للمرأة.
أعلنت رائدة الأعمال الهندية ومؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة هاربين أرورا، اليوم الأربعاء، إطلاق أول بوابة رقمية من نوعها لرائدات الأعمال من جميع أنحاء العالم.
التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مشاركته بالمؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC بتورنتو بكندا، مع العديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية بحضور السفير المصرى بكندا أحمد أبو زيد والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية.
عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس يحيي ذكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الوزراتين والسكة الحديد والمترو، وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر.
كشفت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة المصرية بجيل جديد من رجال الأعمال، حيث يوفر العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية سواء لرواد الأعمال الجدد الذين يمتلكون الخبرة والقدرة علي إدارة مشروعات صناعية أو أصحاب المشروعات الصناعية الراغبين في تطوير مشروعاتهم وتحسين انتاجيتها.
صرح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة لإزالة التعديات وتنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع للمحال المخالفة بالمدينة، وذلك بالتعاون بين إدارات التنمية والأحياء والأمن بجهاز المدينة.
صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات بمشروع الإسكان الاجتماعى بحى الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، لإنشاء عدد 11380 وحدة(569 عمارة) بالحى متضمنة أعمال المرافق، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2800 وحدة سكنية بالحى سيتم تسليمها فى أقرب وقت، وجار تنفيذ 8580 وحدة أخرى بمتوسط نسبة إنجاز بلغ نحو 60%.
أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن المنافذ الجمركية ملتزمة بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بمنظمة الصحة العالمية؛ بما يضمن حماية البلاد من فيروس كورونا.
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