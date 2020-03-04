Advertisements
Advertisements
Advertisements

تنفيذ 11830 وحدة إسكان اجتماعي باستثمارات 4.4 مليار جنيه

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

 
صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات بمشروع الإسكان الاجتماعى بحى الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، لإنشاء عدد 11380 وحدة(569 عمارة) بالحى متضمنة أعمال المرافق، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2800 وحدة سكنية بالحى سيتم تسليمها فى أقرب وقت، وجار تنفيذ 8580 وحدة أخرى بمتوسط نسبة إنجاز بلغ نحو 60%.


وأضاف عاصم الجزار، أن التكلفة الاسثمارية للوحدات تشمل تنفيذ أعمال المرافق من شبكات( مياه – صرف – كهرباء – طرق – غاز طبيعى)، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لخدمة الفائزين بالوحدات بحى الأندلس، وذلك فى إطار تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والتشطيبات والخدمات وفى المواعيد المقررة.


وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على خليج السويس، أنه جارٍ تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسى بحى الأندلس بنسبة إنجاز حوالى75%، ومدرسة للتعليم الثانوى بنسبة إنجاز 65%، وجارٍ تنفيذ 4 حضانات أطفال، و3 مولات تجارية، ومركزين طبيين، بتكلفة استثمارية حوالى 120 مليون جنيه، لتوفير الخدمات المختلفة بالمنطقة، مشيراً إلى أنه تم تصميم وتنسيق الموقع العام لمشروع الإسكان الاجتماعى، ليكون تصميما جماليا يربط العمارات ببعضها ويكون متنفساً لسكان المدينة مزينا بالأشجار والحدائق.


وأضاف المهندس خالد شاهين، أن جهاز المدينة يولى اهتماماً كبيراً لمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، حيث تم تكليف مسئولى المشروع بمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع بصفة مستمرة، كما يتم التنبيه على الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية. ​



Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان الاسكان الاجتماعي الاسكان اخبار الاسكان اليوم اخبار الاسكان الان

أخبار تهمك

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إعدام الإرهابي هشام عشماوي

منذ ساعة

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من رونالدو على إصابة والدته الخطيرة

منذ ساعة و 10 دقيقة

طبيب ألماني يزف بشرى سارة حول نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يصدم نجم ريال مدريد على الرغم من تألقه في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

ننشر أول صورة لهشام عشماوي بزي الإعدام

منذ أقل من ساعة

البدري يستقر على ضم مهاجم الأهلي أمام توجو

منذ ساعة و نصف

مرتضي منصور يوجه رسالة للترجي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب ينفعل في وجه صحفي بعد هزيمة ليفربول

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

مدبولى: 586.6 مليون جنيه بخطة العام المالى الحالى لمدينة قنا الجديدة.. وتنفيذ 5084 وحدة إسكان

وزير الإسكان: 10.5 مليار جنيه استثمارات مدينة العبور حتى يونيو 2018

وزير الإسكان: جار تنفيذ 2520 وحدة سكنية بـ"الإسكان الاجتماعى"

وزير الإسكان: 4.9 مليار جنيه استثمارات بمدينة العبور الجديدة خلال عام

افتتاح مدرسة الفيوم الجديدة.. تضم 44 فصلاً دراسياً لاستيعاب 1540 طالباً (صور)

وزير الإسكان: استثمارات بالمليارات فى المدن الجديدة بالصعيد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:51 ص

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

06:45 ص

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

06:50 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

البدري يستقر على ضم مهاجم الأهلي أمام توجو

09:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status