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تراجع الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 3.3%

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:20 م
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بوابة الفجر
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قال اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" أن الطلب العالمي على الشحن الجوي تراجع في يناير، بحساب كيلومترات طن الشحن بـ 3.3 % مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بينما زادت طاقة الشحن بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة 0.9% على أساس سنوي فييناير كانون الثاني 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لإياتا إنه كان هناك تفاؤل بأن يعطي تخفيف التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين دفعة للقطاع في 2020 لكن تفشي كوفيد- 19 طغي على ذلك.


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