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"المركزى الأوروبي": مستعدون لاتخاذ إجراءات مناسبة لمكافحة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:25 م
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بوابة الفجر
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قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك مستعد لاتخاذ "إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف" لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

 أضافت لاجارد في بيان "تفشي فيروس كورونا وضع سريع التطور وهو ما يثير مخاطر على الآفاق الاقتصادية وعمل الأسواق المالية".

وأضافت قائلة "البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب التطورات وتأثيراتها في الاقتصاد. نحن جاهزون لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف بما تمليه الضرورة وبما يتناسب مع المخاطر الكامنة".

إلى ذلك أظهرت إحصاءات رسمية صدرت أمس، تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.2 في المائة خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وذلك بعد ارتفاعه خلال الأشهر الماضية.

وجرى رصد الانخفاض بصورة كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة خلال شباط (فبراير) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في أول تقديرات ينشرها مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة في كانون الثاني (يناير) الماضي 1.4 في المائة وفي كانون الأول (ديسمبر) 1.3 في المائة.

وقالت هيئة أوكسفورد البحثية إن تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد له تأثير في أسعار النفط في قطاع الطاقة.
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