جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة لإزالة التعديات والمحال المخالفة





صرح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة لإزالة التعديات وتنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع للمحال المخالفة بالمدينة، وذلك بالتعاون بين إدارات التنمية والأحياء والأمن بجهاز المدينة.









وقال المهندس أشرف فتحى: شملت الحملة مدينة الفردوس ومناطق ابني بيتك، حيث تمثلت التعديات فى تحويل النشاط من سكنى إلى تجارى بالمخالفة، وكذا التعدى على أرصفة المشاه بعددٍ من المحال، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع عودتهم للمخالفة مرة أخرى، وذلك فى إطار تنفيذ القانون.









وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل أنحاء المدينة كافة، لمنع انتشار المظاهر العشوائية، وفى إطار الحفاظ على النسق الحضارى للمدن الجديدة.











