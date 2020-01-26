نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 26-1-2020

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 26-1-2020 .









قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تدشين الناقلتين (مصر 2،3) بميناء بورسعيد، بقيمة 14 مليون دولار .





"اتحاد التأمين": نعمل على تأسيس مجمعة الكوارث الطبيعية قال الاتحاد المصري للتأمين، إنه يعمل بشكل سريع على الانتهاء من مجمعة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلي أن اللجان الفنية ولجنة التأمينات الزراعية على وجه الخصوص قاموا بوضع تصور للمخاطر المتعلقة "المحتملة" بالمخاطر البيئية وكيفية التقليل من تأثيرها.



مصدر بوزارة الإتصالات يفجر مفاجأة بشأن صفقة بيع "فودافون" عقب تداول معلومات حول صفقة مرتقبة بين شركة الاتصالات السعودية STC وشركة فودافون العالمية لشراء حصتها في شركة فودافون مصر البالغة حوالي 55% من الشركة والتي تعتبر أكبر مشغل للمحمول في مصر من حيث الحصة السوقية.



مبيعات مصرية تهبط بمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم تحولت مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد 26-1-2020 إلى الخسارة رغم المكاسب القوية التى حققتها في بداية التعاملات، نتيجة لضغوط بيعية قوية من المؤسسات المصرية.



الرقابة على الصادرات: فحص مشدد للشحنات القادمة من الصين أكد مصدر بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، على أن الهيئة تقوم بفحص الشحنات القادمة من الخارج سواء الأغذية أو المنتجات الأخري لتأكد من سلامتها وخلوها من الفيروسات خاصة القادمة من الصين بعد انتشار "كورونا".



كشف سيد تبارك عضو شعبة المحمول، أن تفشي فيروس كورونا في الصين قد يؤدي إلى تراجع المعروض من الهواتف المحمولة في السوق، حيث تعد الصين من أكبر الدول المصدرة لأجهزة المحمول في مصر.









قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة كُلفت فيما قبل بملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية وتم بذل جهود كبيرة فيه، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية، حققت خلالها الوزارة خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، وميكنة الخدمات.









نفت الشركة المصرية للإتصالات ما تم تداوله بشأن تلقيها عروضًا لبيع حصتها في شركة فوادفون مصر.









أكد محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.









تداول عدد من المواقع الإخبارية بعض المعلومات حول مفاوضات تتم بين شركة stc السعودية، وشركة فوادفون العالمية لشراء حصتها الحاكمة في فودافون مصر والبالغة 55٪، وهو ما يعني ضمنًيا خروج شركة فودافون البريطانية من سوق المحمول في مصر.







