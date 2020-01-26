Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 26-1-2020

الأحد 26/يناير/2020 - 06:00 م
Advertisements
نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
Advertisements
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 26-1-2020 .


قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تدشين الناقلتين (مصر 2،3) بميناء بورسعيد، بقيمة 14 مليون دولار .


قال الاتحاد المصري للتأمين، إنه يعمل بشكل سريع على الانتهاء من مجمعة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلي أن اللجان الفنية ولجنة التأمينات الزراعية على وجه الخصوص قاموا بوضع تصور للمخاطر المتعلقة "المحتملة" بالمخاطر البيئية وكيفية التقليل من تأثيرها.


عقب تداول معلومات حول صفقة مرتقبة بين شركة الاتصالات السعودية STC وشركة فودافون العالمية لشراء حصتها في شركة فودافون مصر البالغة حوالي 55% من الشركة والتي تعتبر أكبر مشغل للمحمول في مصر من حيث الحصة السوقية.

 

تحولت مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد 26-1-2020 إلى الخسارة رغم المكاسب القوية التى حققتها في بداية التعاملات، نتيجة لضغوط بيعية قوية من المؤسسات المصرية.


أكد مصدر بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، على أن الهيئة تقوم بفحص الشحنات القادمة من الخارج سواء الأغذية أو المنتجات الأخري لتأكد من سلامتها  وخلوها من الفيروسات خاصة القادمة من الصين  بعد انتشار "كورونا".

 
 
كشف سيد تبارك عضو شعبة المحمول، أن تفشي فيروس كورونا في الصين قد يؤدي إلى تراجع المعروض من الهواتف المحمولة في السوق، حيث تعد الصين من أكبر الدول المصدرة لأجهزة المحمول في مصر.


قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة كُلفت فيما قبل بملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية وتم بذل جهود كبيرة فيه، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية، حققت خلالها الوزارة خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، وميكنة الخدمات.


نفت الشركة المصرية للإتصالات ما تم تداوله بشأن تلقيها عروضًا لبيع حصتها في شركة فوادفون مصر.


أكد محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد  في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.


تداول عدد من المواقع الإخبارية بعض المعلومات حول مفاوضات تتم بين شركة stc السعودية، وشركة فوادفون العالمية لشراء حصتها الحاكمة في فودافون مصر والبالغة 55٪، وهو ما يعني ضمنًيا خروج شركة فودافون البريطانية من سوق المحمول في مصر.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصدر بوزارة الاتصالات مجمعة الكوارث الطبيعية فيروس كورونا في الصين فيروس فوادفون العالمية تموين السفن المخاطر البيئية الاتاحات العاجلة للهيئات

أخبار تهمك

رفع حالة الطوارئ بموانئ ومطارات البحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ يوم

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 8 ساعات

‫القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم‬‎ بدوري أبطال أفريقيا.. قناة مجانية مفتوحة اعرف ترددها

منذ أقل من نصف ساعة

مصدر بوزارة الإتصالات يفجر مفاجأة بشأن صفقة بيع "فودافون"

منذ ساعة

هجوم عنيف من الصحافة الاسبانية علي كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد السقوط في الميستايا

منذ ساعة و 15 دقيقة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ يوم

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تزامنًا مع مشاركتها بـ Cairo ICT.. "فودافون" تحتفل بمرور 20 عام على تواجدها في مصر

"المصرية للاتصالات" و "فودافون مصر" يوقعان اتفاقيات للتراسل والبنية التحتية وتوزيعات الأرباح

"المصرية للاتصالات" توضح حقيقة بيع حصتها في فودافون

صفقة "الفنكوش".. كيف ستخرج فودافون من مصر؟

"المالية": 28.17 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

"الاتصالات السعودية" تتجاهل مزاعم شرائها حصة فودافون في مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:52 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

03:17 م

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status