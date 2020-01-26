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"المصرية للاتصالات" توضح حقيقة بيع حصتها في فودافون

الأحد 26/يناير/2020 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ - محمد عصام
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 نفت الشركة المصرية للإتصالات ما تم تداوله بشأن تلقيها عروضًا لبيع حصتها في شركة فوادفون مصر.

 

وقالت الشركة في بيان لها، إنها لم تتلقي أي عروض أو مخاطبات تخص هذا الشأن من أي جهة، مؤكدة أنه ليس لديها نية للتصرف في حصة الشركة في فوادفون مصر في الوقت الحالي.

 

وتم تداول بعض الأنباء حول بحث شركة الاتصالات السعودية "stc" عن الاستثمار في قطاع الاتصالات المصري من خلال شراء حصة المصرية للاتصالات في شركة فوادفون مصر البالغة 80%.

 

 

 

وأوقفت البورصة التدولات على سهم الشركة حتى تتأكد من صحة تلك الأخبار ومن المقرر أن تعيد عليه التداولات بعد نشر هذا البيان.

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