Advertisements
Advertisements
Advertisements

تدشين وحدتين لتموين السفن بالسويس وبورسعيد بـ 14 مليون دولار

الأحد 26/يناير/2020 - 04:47 م
Advertisements
وزير البترول ومحافظ بورسعيد
وزير البترول ومحافظ بورسعيد
الفجر الاقتصادي
Advertisements
قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تدشين الناقلتين (مصر 2،3) بميناء بورسعيد، بقيمة 14 مليون دولار .

وأشار  الملا  إلي أن تلك الناقلتين البحريتين  تابعتان لشركة مصر للبترول مما يُعد إضافة قوية لأسطول قطاع البترول البحري الذى يعمل في مجال تموين السفن في الموانئ المصرية.

جاء ذلك خلال تدشين الناقلتين البحريتين بحضور تلمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقيادات قطاع البترول الناقلتين البحريتين.

وأوضح الملا أن الناقلات حديثة الصنع ومصممة بتكنولوجيا أوروبية ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة وخطتها الرائدة لتطوير وتحديث قطاع تموين السفن وفقاً للمواصفات القياسية العالمية من خلال إحلال الناقلات البحرية احادية البدن بناقلات ثنائية البدن تتوافق مع أحدث الاصدارات الدولية للمنظمة البحرية العالمية  والتي كانت أولى ثمارها الناقلة البحرية (مصر 1) وتم تشغيلها مطلع سبتمبر الماضي.

وذكر أنه بذلك يصبح عدد الناقلات البحرية ثنائية البدن التابعة لشركة مصر للبترول 3 ناقلات مما يساهم بفاعلية في استدامة تلبية احتياجات السفن من الوقود على امتداد المجرى الملاحي لقناة السويس وذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي بتحويل مصر لمركز إقليمي للتجارة وتداول البترول والغاز وما يصاحبه من زيادة في عدد وحركة السفن .

وأشار إلى أن الوزارة تمكنت مؤخرا من تعزيز واستعادة القدرة التنافسية لمصر في نشاط تموين السفن وتحقيق نتائج متميزة مدعومة بتعديل استراتيجية العمل في ادارة هذا النشاط. 

ومن جانبه أوضح رئيس شركة مصر للبترول، أن الحمولة التخزينية لكل ناقلة تبلغ 1750 طن ومزودة بثلاث مضخات بقدرات تدفعيه قياسية تصل إلى 450 طن في الساعة لمنتج المازوت و125 طن في الساعة للسولار، بالإضافة إلى تشغيلها بأنظمة التحكم الآلي في كافة عمليات التداول والتموين  ومزودة بكافة التجهيزات وفقاً للاتفاقية الدولية للحفاظ على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية المصرية والمجرى الملاحي لقناة السويس من مخاطر التلوث البحري.

وأضاف أنه من المخطط تشعيل الناقلتين بمينائي السويس وبورسعيد مما يعظم من إيرادات الشركة، لافتا الي أن  حجم مبيعات الناقلة "مصر1" منذ أول سبتمبر2019 وحتى الآن بلغت 223 مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة البترول مصر للبترول محافظة بورسعيد قناة السويس تموين السفن الوحدات البحرية البترول البحري

أخبار تهمك

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة بين خيارين أحلاهما مر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يغير مستقبل محمد عواد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

رفع حالة الطوارئ بموانئ ومطارات البحر الأحمر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ يوم

السرالخطير وراء تعادل مازيمبي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

منذ أقل من ساعتين

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب: أعراض فيروس كورونا نفس الأنفلونزا العادية باختلاف وحيد

منذ ساعة و نصف

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إطلاق نار على سيارة شقيق نائبين ببني سويف

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رئيس حكومة أسبق عيّن زوج ابنة شقيقته رئيسًا لشركة بترول

بعد توقف 40 عام.. مصر تستقبل ناقلة بترول مطابقة للمواصفات البحرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:52 م

فايلر يجهض أحلام أليو بادجي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

فيروس كورونا يهدد سوق المحمول في مصر

03:17 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status