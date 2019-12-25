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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 25/12/2019

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 25-12-2019.


تفقد أحمد كمال معاون وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي المقر الاداري لمشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل بإدارة المشروع ومعدلات تنفيذ المرحلة الثالثة.


ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي في مصر، بقيمة 5 جنيهات بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في سعر المعدن النفيس عالمياً.



أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاربعاء ، علي تبان بأداء المؤشرات مضغوطة بمبيعات المصريين ، و قلص المؤشر الرئيسي إرتفاعاته الصباحية ليتحول للمنطقة الحمراء.


أظهر تقرير ظاهر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات لدول شرق آسيا 3.4 مليـار دولار عام 2018، مقابل 2.3 مليار دولار عـام 2017 .


صرح أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (الترفيهية – الحي الأول محلية (6 – 8) – منطقة الـ800 متر – الحي الرابع من بلوك 19030 : بلوك 19070 – الحي الخامس من بلوك 16001 : بلوك 16035 – جزء من الحي التاسع).


أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (أرض الجولف - ألماظة - میدان سفير والإسماعيلية والشوارع المتفرعة - قاعدة ألماظة - مجمع الجلاء الطبي - مستشفى مصر للطيران).


حددت وزارة الإسكان، غدا الخميس، كآخر موعد لسحب كراسات حجز وحدات الإعلان الثانى عشر ودفع مقدمات الحجز والتقدم بالأوراق من خلال الموقع الإلكترونى لصندوق التمويل العقارى.


أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية استدامة قطاع البترول فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية التى تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج مما يسهم فى تعزيز وتعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة فى جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومى.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان قطع المياه الاعلان الثانى عشر

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