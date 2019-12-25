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"التموين": دخول منافذ "جمعيتي" بالمرحلة الثالثة للخدمة مطلع 2020

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:20 م
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جانب من الجولة
جانب من الجولة
الفجر الاقتصادي
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تفقد أحمد كمال معاون وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي المقر الاداري لمشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل بإدارة المشروع ومعدلات تنفيذ المرحلة الثالثة، وكذلك متابعة موقف المنافذ المفتتحة بالمرحلتين الاولى والثانية.

وحضر الجولة الميدانية أحمد منصور مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل، والتقي بعملاء مشروع جمعيتى من أصحاب المنافذ المفتتحة بالمرحلة الأولى والثانية، والاستماع إلي طلباتهم ومقترحاتهم، حيث أشاد مستفيدي مشروع جمعيتي بدور شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية فى توفير السلع التموينية والحرة لأصحاب المشروع.

وأكد  كمال على أن هناك تعليمات مشددة من الوزير بضرورة إجراء المتابعة الميدانية لموقف سير المشروع فى مراحله الثلاثة على أرض الواقع، وتشديد الرقابة على تلك المنافذ من جانب الجهات المعنية بوزارة التموين، وضرورة توفير كافة السلع الأساسية لمنافذ التوزيع وتشمل ( بقالي التموين، منافذ جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) وذلك فى إطار دور وزارة التموين فى ضمان توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار كمال إلى هناك متابعة دقيقة ويومية من جانب الوزير لإنهاء كافة إجراءات تشغيل منافذ جمعيتي المرحلة الثالثة والمطابقة للشروط حتى تتمكن هذه المنافذ من دخول الخدمة وتشغيلها بالكامل فى أوائل عام ٢٠٢٠.

ومن جانبه أشار مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل أحمد منصور إلى أن هناك مقر ادارى لإدارة المشروع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية تكون مهمته الأساسية استقبال كافة عملاء شركة النيل وإعداد استمارات الاحتياجات الخاصة بهم، بحيث يقوم العميل بتسجيل رغباته من السلع المطلوبة والتي يتم إعدادها ومراجعتها من جانب ادارة المشروع، ثم يتم توجيه العميل إلى مخزن استلام السلع، وإجراء محاسبة مالية دقيقة لكافة المنصرفات السلعية من جانب عملاء المشروع من خلال نظام إلكتروني بالكامل، فضلا عن أن المقر الإداري الجديد مجهز بكافة الأدوات التي تمكن العملاء والموظفين من إنهاء دورة العمل بكل دقة وكفاءة.
وأكد #كمال بأن هناك مجموعة من اللقاءات والزيارات الميدانية سوف تتم فى الفترة القادمة لكافة شركات السلع الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية للاطمئنان على سير منظومة عمل مشروع جمعيتى.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين مشروع جمعيتي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التموين والتجارة الداخلية

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