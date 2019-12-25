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غدًا.. انقطاع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
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بوابة الفجر
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (أرض الجولف - ألماظة - میدان سفير والإسماعيلية والشوارع المتفرعة - قاعدة ألماظة - مجمع الجلاء الطبي - مستشفى مصر للطيران)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ الخميس 26/12/2019، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بأعمال إلغاء خطوط المياه القديمة بمحور أبي بكر الصديق بمصر الجديدة، ضمن المشروع القومى كباري وطرق مصر الجديدة، مما يتطلب ربط رافع الغابة.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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