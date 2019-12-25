أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات في سوق الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي في مصر، بقيمة 5 جنيهات بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في سعر المعدن النفيس عالمياً، ليقترب من الوصول إلى 1500 دولاراً مسجلا 1498 دولار، وبذلك يصل الذهب في السوق المحلى لأعلى مستوياته في شهر ونصف وجاءت اسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر





عيار 18 سجل 574 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 670 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 765 جنيها للجرام

الجنيه الذهب سجل 5360 جنيها

أوقية الذهب 1498 دولار