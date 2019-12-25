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قطع المياه عن بعض مناطق مدينة العبور لمدة 8 ساعات

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (الترفيهية – الحي الأول محلية (6 – 8) – منطقة الـ800 متر – الحي الرابع من بلوك 19030 : بلوك 19070 – الحي الخامس من بلوك 16001 : بلوك 16035 – جزء من الحي التاسع)، وذلك ابتداءً من الساعة 11 مساء يوم الجمعة الموافق 27/12/2019، وحتى الساعة 7 صباح يوم السبت 28/12/2019، ولمدة 8 ساعات.

‎وأوضح "عمران"، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.


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