نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 3/12/2019









قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية أنهت تداولات منتصف الأسبوع على تراجعات جماعية بوتيرة أقل ، ليتراجع المؤشر الرئيسى بـنسبة 0.5% عند مستوي 13469 نقطة ، مع إستمرار مبيعات المستثمرين العرب و كافة فئات الافراد .









قال دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى مؤتمر صحفي في لندن، أنه ربما يتعين تأجيل الإتفاق التجاري مع الصين إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.









شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع بروتوكول للتعاون بين هيئة التصنيع والهيئة القومية للبريد بحضور عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد. يأتي هذا البروتوكول في إطار تحقيق استراتيجية الدولة لتفضيل المنتج المحلي وتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة في شتي المجالات.









إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات مكثفة من المستثمرين العرب والمصريين ، مقابل شراء حذر من المتعاملين الأجانب ، وخسر رأس المال السوقي نحو4.1 مليار جنيه ، مغلقاً تعاملاته عند مستوي 688.4 مليار جنيه.









قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك شركتان تستوفيان اورقهما حاليا للطرح في بورصة النيل.









كشف اللواء أحمد ذكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، أن الحكومة تخطط لمنح بدل إنتقال للعاملون بالقطاع الحكومي.









أعلنت الهيئة العامة للبترول، إعادة تشغيل خط السولار السويس_ بورسعيد الذي تعرض لكسر.









غيرت وزارة المالية سياستها في تسديد المستحقات المالية المتأخرة للمصدرون لدي صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الصناعة، في إطار سعيها لسرعة سداد تلك المستحقات ضمن خطط الحكومة لدعم القطاع الصناعي.













أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في اطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب.

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 3/12/2019.