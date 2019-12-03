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أخبار البورصة المصرية.. مبيعات محلية وعربية تعصف بالبورصة وتخسر 4.1 مليار جنيه في ختام التعاملات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:45 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات مكثفة من المستثمرين العرب والمصريين ، مقابل شراء حذر من المتعاملين الأجانب ،  وخسر رأس المال السوقي نحو4.1  مليار جنيه ، مغلقاً تعاملاته عند مستوي 688.4 مليار جنيه.

أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي يهبط 0.5% بختام الجلسة 

وهبط  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13469 نقطة وتابعه في التراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1367 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليغلق عند عند مستوى 481 نقطة.

أخبار البورصة المصرية .. 766.4 مليون جنيه قيم التداولات بالبورصة اليوم 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 130.8 مليون ورقة مالية بقيمة 716.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.5 ألف عملية لعدد 163 شركة، وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

أخبار البورصة المصرية .. المصريين يستحوذون علي نسبة 57.9% من إجمالي تعاملات السوق 

إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية اليوم علي نسبة  57.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.04%، والعرب على 10.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.82%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 36.8 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه،  25.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 47.5 جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالى.

"الفقي ": أراقام المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  غير معبرة عن الواقع وهناك مشكلة كبيرة

 وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال  في تصريح خاص ل" الفجر "، أن أرقام المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية غير معبر بعد إنخفاض 1400 نقطة من مستويات 14800 نقطة  الي مستويات 13400 نقطة يعني بمتوسط 100 نقطة يومياً دون أي ارتدادة ومازال سهم  التجاري الدولي  بـ 78 جنيه ،  وباقي الاسهم تسجل لوهات تاريخية ، وأضاف أن هناك مشكلة أكبر بكثير مما علية ارقام المؤشر الحالية.
 

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