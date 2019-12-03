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"الضرائب" تتصالح في 1310 ملف بضريبة الدخل بإجمالي 508 ملايين جنيها

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
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بوابة الفجر
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أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في اطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج، وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، ولأن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد كما أن الدوله تصرف جزءً كبيراً من ميزانيتها علي الدعم و المشروعات التنموية مما يتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة ، فإن مصلحة الضرائب تعمل جاهده للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانه العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط ،وتوسيع المجتمع الضريبي.

وقال "حسين" أن مصلحة الضرائب لن تتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق احكام القانون حيث ان التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.

ولفت رئيس المصلحة أن هناك تنسيق في العمل بين قطاعي المكافحه بكل من ضرائب الدخل و ضريبة القيمة المضافة، حيث أن هناك لجنة تعاون مشتركة بين القطاعين لبحث حالات التهرب الضريبي، كما أنه هناك تعاون وتنسيق مع مباحث التهرب من الضرائب والرسوم حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.

ومن جانبه أوضح " سيد عبد الجواد " رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بضرائب الدخل أنه خلال التسعة أشهر الماضية خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 30 أكتوبر2019 قام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بضرائب الدخل بجهود كبيرة حيث تم التصالح في عدد 1310 ملف بضريبة الدخل بإجمالي 508,473،051 جنيها ، وتم إحالة عدد 1136 ملف للنيابة المختصة للتحقيق وذلك عن المبالغ المسقطة والتي تقدر بمبلغ 23 مليار جنيه، وتم عمل إذن رفع الدعوى العمومية لعدد 561 ملف، بإجمالي ضريبة مستحقة 360,247.330 جنيها.
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