Advertisements
"فودة ": توقعات بإرتداد المؤشر الرئيسي للبورصة أعلي 13500 نقطة خلال جلسة الغد
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:07 م
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
أخبار البورصة المصرية
قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية أنهت تداولات منتصف الأسبوع على تراجعات جماعية بوتيرة أقل ، ليتراجع المؤشر الرئيسى بـنسبة 0.5% عند مستوي 13469 نقطة ، مع إستمرار مبيعات المستثمرين العرب و كافة فئات الافراد .
أوضح فودة في تصريحات لـ " الفجر " أن مؤشر إيجي إكس 70 أنهي تعاملات اليوم عند مستوي 521.87 نقطة ، وبلغت تداولات البورصة المصرية اليوم نحو 718 مليون جنيه و بمخطط سيولة 42.24% للشراء ، و ذلك بالتعامل على 163 ورقة مالية ربحت منهت 38 ورقة فيما تراجعت 87 ورقة و ظلت على ثبات 38 ورقة دون تغيير
وأشار الخبير ، إلي أن مبيعات العرب قد إستمرت على معظم القياديات و كذلك الأفراد الذين للبيع الاضطرارى لتقفيل "المارجن" مع هبوط أسهمهم لمستويات ارتفعت معها نسب "المارجن" بالمحافظ ، إلا أن التباين قد سيطر على أداء الاسهم التى أغلق 4 ورقات منها على صعود بالحد الاقصى مع غياب العروض ، و هى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ، و مطاحن مصر العليا، و سهم دلتا للانشاء و التعمير ، و الاسكندرية للأسمنت.
وتابع الخبير، أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية ، أظهرت بعض التماسك قبيل نهاية الجلسة مع وصول العديد من الأسهم لمناطق تشبع بيعى ، و الذى دفع الرئيسى لتقليص جانب من خسائره الصباحية التى وصلت به الى منطقة الـ 13388 نقطة، ليرتد و يغلق عند 13469 نقطة.
وتوقع الخبير ، إرتدادة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على الأسهم و المؤشرات بجلسة الاربعاء ، وستعود بالرئيسى للتداول أعلى منطقة الـ 13500 نقطة مرة اخرى ثم 13650 نقطة، مع تحول المؤسسات العربية للشراء والذى سيعيد بعض الثقة للأفراد لتحمل المخاطرة ببناء مراكز جديدة على أسهم منتقاه من الصغيرة و المتوسطة .
Advertisements