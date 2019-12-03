"فودة ": توقعات بإرتداد المؤشر الرئيسي للبورصة أعلي 13500 نقطة خلال جلسة الغد





أخبار البورصة المصرية

قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية أنهت تداولات منتصف الأسبوع على تراجعات جماعية بوتيرة أقل ، ليتراجع المؤشر الرئيسى بـنسبة 0.5% عند مستوي 13469 نقطة ، مع إستمرار مبيعات المستثمرين العرب و كافة فئات الافراد . قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية أنهت تداولات منتصف الأسبوع على تراجعات جماعية بوتيرة أقل ، ليتراجع المؤشر الرئيسى بـنسبة 0.5% عند مستوي 13469 نقطة ، مع إستمرار مبيعات المستثمرين العرب و كافة فئات الافراد .





أوضح فودة في تصريحات لـ " الفجر " أن مؤشر إيجي إكس 70 أنهي تعاملات اليوم عند مستوي 521.87 نقطة ، وبلغت تداولات البورصة المصرية اليوم نحو 718 مليون جنيه و بمخطط سيولة 42.24% للشراء ، و ذلك بالتعامل على 163 ورقة مالية ربحت منهت 38 ورقة فيما تراجعت 87 ورقة و ظلت على ثبات 38 ورقة دون تغيير









وأشار الخبير ، إلي أن مبيعات العرب قد إستمرت على معظم القياديات و كذلك الأفراد الذين للبيع الاضطرارى لتقفيل "المارجن" مع هبوط أسهمهم لمستويات ارتفعت معها نسب "المارجن" بالمحافظ ، إلا أن التباين قد سيطر على أداء الاسهم التى أغلق 4 ورقات منها على صعود بالحد الاقصى مع غياب العروض ، و هى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ، و مطاحن مصر العليا، و سهم دلتا للانشاء و التعمير ، و الاسكندرية للأسمنت.









وتابع الخبير، أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية ، أظهرت بعض التماسك قبيل نهاية الجلسة مع وصول العديد من الأسهم لمناطق تشبع بيعى ، و الذى دفع الرئيسى لتقليص جانب من خسائره الصباحية التى وصلت به الى منطقة الـ 13388 نقطة، ليرتد و يغلق عند 13469 نقطة.



