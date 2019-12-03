"ترامب" يسعي لتأجيل الإتفاق التجاري مع الصين إلي بعد الإنتخابات

قال دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى مؤتمر صحفي في لندن، أنه ربما يتعين تأجيل الإتفاق التجاري مع الصين إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل .





وتابع ترامب: ”في كل الأحوال أميل إلى فكرة الانتظار لما بعد الانتخابات لإبرام اتفاق مع الصين لكنهم يريدون إبرام اتفاق الآن، وسنرى ما إذا كان سير الاتفاق صحيحا أم لا.. يجب أن يكون صحيحا“.





وأضاف الرئيس الأمريكي قائلاً: "اتفاق التجارة مع الصين معتمد على شيء واحد .. هل أريد إبرامه.. لأننا نبلي بلاء حسنا للغاية مع الصين في الوقت الحالي ويمكننا المضي بشكل أفضل بجرة قلم... والصين تدفع في مقابله، والصين تمر حتى الآن بأسوأ عام لها في 57 عاما. لذا سنرى ماذا سيحدث".



