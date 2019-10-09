قنا اليوم.. احتفالات بأبطال أكتوبر وإطلاق مشروع تحديث ملفات العاملين في المحليات
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:36 م
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بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:-
أبطال أكتوبر في قنا يروون مشاهد النصر العظيم خلال احتفالات الذكرى 46
احتفل مجمع إعلام نجع حمادي، بمحافظة قنا، اليوم الاربعاء، بمناسبة الذكري الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بمدينة نجع حمادي.
وقال اللواء نظامي سالم الشريف، أحد ابطال حرب ـكتوبر المجيدة، إن الحرب سطرت بحروف من نور انتصارات أبناء مصر على الجيش الصهيوني، وجعلته عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأي ذرة من تراب مصرنا الحبيبة.
دشنت محافظة قنا، مشروع تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
من جهته، قال كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، إنه تم تنظيم ورشة العمل بهدف شرح المشروع للعاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية استعدادا لبدء تنفيذه بالمحافظة مؤكدا على عزم المحافظة تذليل كافة العقبات وتوفير كل الدعم اللازم للبدء في تنفيذ المشروع.
نظمت كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي بقنا، حفل استقبال للطلاب الجدد، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم والدكتور حميلي عبد الشافي حسن وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.
جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وآثارها على الزراعة"
نظمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ندوة بكلية الزراعة عن التغيرات المناخية وآثارها على الزراعة والحلول المقترحة لتجنب هذه الآثار.
إشادة:
وأشاد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بكلية الزراعة والجهد الملموس الذي تقدمه في الجامعة وتوفير بيئة تعليمية صالحة.
إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدشنا في قنا
أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بنجع الجامع، بقرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.
أبطال أكتوبر في قنا يروون مشاهد النصر العظيم خلال احتفالات الذكرى 46
احتفل مجمع إعلام نجع حمادي، بمحافظة قنا، اليوم الاربعاء، بمناسبة الذكري الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بمدينة نجع حمادي.
وقال اللواء نظامي سالم الشريف، أحد ابطال حرب ـكتوبر المجيدة، إن الحرب سطرت بحروف من نور انتصارات أبناء مصر على الجيش الصهيوني، وجعلته عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأي ذرة من تراب مصرنا الحبيبة.
دشنت محافظة قنا، مشروع تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
من جهته، قال كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، إنه تم تنظيم ورشة العمل بهدف شرح المشروع للعاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية استعدادا لبدء تنفيذه بالمحافظة مؤكدا على عزم المحافظة تذليل كافة العقبات وتوفير كل الدعم اللازم للبدء في تنفيذ المشروع.
نظمت كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي بقنا، حفل استقبال للطلاب الجدد، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم والدكتور حميلي عبد الشافي حسن وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.
جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وآثارها على الزراعة"
نظمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ندوة بكلية الزراعة عن التغيرات المناخية وآثارها على الزراعة والحلول المقترحة لتجنب هذه الآثار.
إشادة:
وأشاد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بكلية الزراعة والجهد الملموس الذي تقدمه في الجامعة وتوفير بيئة تعليمية صالحة.
إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدشنا في قنا
أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بنجع الجامع، بقرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.
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