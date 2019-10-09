إطلاق مشروع تحديث ملفات العاملين في المحليات لتوفير قاعدة بيانات دقيقة (صور)

Advertisements

دشنت محافظة قنا، مشروع تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



من جهته، قال كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، إنه تم تنظيم ورشة العمل بهدف شرح المشروع للعاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية استعدادا لبدء تنفيذه بالمحافظة مؤكدا على عزم المحافظة تذليل كافة العقبات وتوفير كل الدعم اللازم للبدء في تنفيذ المشروع.



وأشار شلبي، بالدور الفعال الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخرا في تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين لما له من دور كبير في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في استخدام الطاقات البشرية الموجودة بالشكل الامثل.



وقدم الدكتور أحمد عبد المعطي، مستشار الجهاز لتكنولوجيا المعلومات، عرضا عن مشروع تحديث الملف الوظيفي للحضور وبيان أهميته وأهدافه ومراحله المختلفة مع التركيز على الآلية التي سيتم تنفيذ المشروع بها في المحافظات.



كما تم تدريب الحضور على منظومة تحديث الملف الوظيفي ونوع البيانات المطلوبة وكذلك مراحل مراجعة وتدقيق تلك البيانات، ولضمان استدامة المشروع سيتم تسليم الوحدات خط ربط مؤمن لاستمرار تحديث البيانات بشكل دوري.



جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز والتي افتتحها كمال شلبي السكرتير العام نيابةً عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وذلك بحضور الدكتور احمد عبد المعطى مستشار رئيس جهاز التنظيم والإدارة لتكنولوجيا المعلومات وفريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومسئولي التنظيم والإدارة بقنا والعاملين، بإدارة الموارد البشرية بالمحافظة.



في سياق منفصل، عقد فريق المعيار الخاص بالدراسات العليا والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمود خضاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، لشئون الدراسات العليا والبحوث، الاجتماع الأول تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفي إطار تنفيذ الجامعة لمشروع "فهرسة الوثائق المؤسسية لدعم الاعتماد".



وأشار الدكتور محمود خضاري، إلى أن الاجتماع تناول المحاور الأساسية التي سيتم جمع وثائق وبيانات عنها خاصة الخطة البحثية، الكوادر البحثية، الجوائز البحثية، تسويق البحوث، الاتفاقيات البحثية، بناء القدرات البحثية، المنح الدراسية، الدراسات العليا، الأنشطة العلمية المتنوعة للجامعة، وغيرها من المحاور ذات الصلة.



وشهد الاجتماع وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وممثلي مركز ضمان الجودة بالجامعة.