إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدشنا في قنا

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أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بنجع الجامع، بقرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.



حيث تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد إصابة بدري كامل على 56 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ونجله أحمد، 28 عامًا، كدمات وسحجات، وطلعت محمود حساني، 70 عامًا، كسر بالقدم اليسرى، وطارق محمد علي، 31عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ووليد عبد العزيز محمد، 45 عامًا، كسر بالقدم اليسرى، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بنجع الجامع، بقرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.



تم نقل المصابين مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق آخر ضبطت وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقنا، مزارعين من قرية الحجيرات بمركز قنا، وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائهما.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا يفيد ضبط 41 ألف قرص مخدر بقرية الحجيرات، بحوزة كل من: "عبد الرسول.ع.م" و"جمال.ع.ع"، مزارعان، بالإضافة إلى هاتفين محمول.



وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.



كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

