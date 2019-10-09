عميد علوم جنوب الوادي للطلاب الجدد: نساعد طلابنا وحريصون على تذليل العقبات (صور)

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نظمت كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي بقنا، حفل استقبال للطلاب الجدد، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم والدكتور حميلي عبد الشافي حسن وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.



ورحب الدكتور محمد محجوب عزوز، عميد كلية العلوم، بالطلاب المستجدين الذين اختاروا كلية العلوم وتمنى لهم عامًا دراسيًا موفقًا وحياة جامعية زاخرة بتحصيل العلوم وممارسة الانشطة الطلابية التي تدعمها الجامعة.



واشار بان ادارة الكلية تعمل جاهدة على مساعدة الطلاب وعلى ازالة كافة العقبات التي تواجههم لتيسير العملية التعليمية بالكلية وناشد عميد الكلية الطلاب بضرورة الالتزام بالقواعد الجامعية والحرص على الاجتهاد والتفوق والبحث عن المعلومات التي يحتاج اليها الطالب.



كما توجه الدكتور حميلي عبد الشافي حسن وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب بالشكر الى ادارة الجامعة التي تسعى جاهدةً لتوفير كل طلبات كلية العلوم وطالب الطلاب بضرورة تنظيم الوقت والاستفادة من كافة امكانيات الكلية من معامل ومكتبات وايضًا ضرورة ممارسة الديمقراطية داخل الحرم الجامعي في اختيار المنبر الشرعي الممثل للطلاب وهو اتحاد طلاب كلية العلوم.

كما حث الطلاب على ضرورة ممارسة كافة الانشطة الطلابية والتي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي حيث تساهم بشكل فعال في تكوين شخصية الطالب وابراز مواهبه.



وفى نهاية الحفل دار حوار مفتوح بين الطلاب وبن عميد ووكيل الكلية طرح فيه الطلاب كافة تساؤلاتهم والمشكلات التي تواجههم وقامت ادارة الكلية بالرد عن هذه الاستفسارات وحل كافة المشكلات التي تواجه الطلاب لتيسير العملية التعليمية.



وفي سياق آخر عقد فريق المعيار الخاص بالدراسات العليا والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمود خضاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، لشئون الدراسات العليا والبحوث، الاجتماع الأول تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفي إطار تنفيذ الجامعة لمشروع "فهرسة الوثائق المؤسسية لدعم الاعتماد".



وأشار الدكتور محمود خضاري، إلى أن الاجتماع تناول المحاور الأساسية التي سيتم جمع وثائق وبيانات عنها خاصة الخطة البحثية، الكوادر البحثية، الجوائز البحثية، تسويق البحوث، الاتفاقيات البحثية، بناء القدرات البحثية، المنح الدراسية، الدراسات العليا، الأنشطة العلمية المتنوعة للجامعة، وغيرها من المحاور ذات الصلة.



وشهد الاجتماع وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وممثلي مركز ضمان الجودة بالجامعة.