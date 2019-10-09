جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وآثارها على الزراعة" (صور)



وأشاد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بكلية الزراعة والجهد الملموس الذي تقدمه في الجامعة وتوفير بيئة تعليمية صالحة.



واكد أهمية ملء الفجوة بين المناهج الدراسية وسوق العمل، وأضاف أن طموح الجامعة في خريج منافس يحصل على ورش عمل وساعات تدريبية بحيث يكون قيمة مضافة يزيد عن غيره من خريجي الجامعات الأخرى، وأكد أن اقبال الطلاب على هذه النوعية من التدريبات يعد شيئًا إيجابيًا مشيرًا إلى التطلع إلى مزيد من ورش العمل وتدريب الطلاب.



دعم مستمر

وأشاد الدكتور عصام الدين عبد الهادي، عميد كلية الزراعة، باهتمام رئيس الجامعة بالندوات والأنشطة التي تقيمها كلية الزراعة ودعمه المستمر كما رحب بالدكتور عثمان الشيخ مدير مشروعات التغيرات المناخية بالأقصر وأكد أن اهتمام الطلاب بموضوع التغيرات المناخية هو السبب الرئيسي لإقامة هذه الندوة.



وأكد الدكتور أحمد عكاوي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، أن من وظائف الجامعة التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وان الجامعة لا تهتم بالمجتمع المحيط فحسب ولكن تعنى بمصر والعالم فالجامعة ليست لها حدود جغرافية.



التغيرات وأثرها

وفى المحاضرة الرئيسية تحدث الدكتور عثمان الشيخ، مدير مشروع التغيرات المناخية بالأقصر، عن التغيرات المناخية وآثارها على الزراعة والحلول المقترحة لتجنب هذه الآثار وتناول التغيرات المناخية على المستوى العالمي وعلاقتها بالإنتاج الغذائي وتدابير التأقلم معها على المستوى المحلى والوطني متناولًا تعريفات للمناخ والطقس وغازات الاحتباس الحراري وتأثيراتها السلبية وسيناريوهات التغيرات المناخية وعلاقة مصر بالتغير الحراري وأثر التغيرات المناخية على الريف والمدن.



وفي سياق آخر، نظمت كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي بقنا، حفل استقبال للطلاب الجدد، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم والدكتور حميلي عبد الشافي حسن وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.



ورحب الدكتور محمد محجوب عزوز، عميد كلية العلوم، بالطلاب المستجدين الذين اختاروا كلية العلوم وتمنى لهم عامًا دراسيًا موفقًا وحياة جامعية زاخرة بتحصيل العلوم وممارسة الانشطة الطلابية التي تدعمها الجامعة.



وأشار إلى أن إدارة الكلية تعمل جاهدة على مساعدة الطلاب وعلى ازالة كافة العقبات التي تواجههم لتيسير العملية التعليمية بالكلية وناشد عميد الكلية الطلاب بضرورة الالتزام بالقواعد الجامعية والحرص على الاجتهاد والتفوق والبحث عن المعلومات التي يحتاج اليها الطالب.



نظمت جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ندوة بكلية الزراعة عن التغيرات المناخية وآثارها على الزراعة والحلول المقترحة لتجنب هذه الآثار.إشادة: